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Diyarbakır yerel haberi... Kayapınar'da gençler ile çocuklar kültür ve sanatla ilgileniyor

Yerel Haberler

Diyarbakır yerel haberi... Kayapınar'da gençler ile çocuklar kültür ve sanatla ilgileniyor

Diyarbakır yerel haberi | Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kültür ve sanat merkezinde açtığı kurslar yoğun ilgi gördü.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, kültür ve sanat merkezinde açtığı kurslar yoğun ilgi gördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezinde gençlere yönelik bağlama, erbane, gitar, şan, keman, yan flüt, piyano kursları ile resim, hobi, tiyatro, bilgisayar, İngilizce ve diksiyon kursları, 10-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak da bağlama, gitar, piyano, erbane, keman ve resim kursları yer alıyor. Branşında deneyimli 10 hoca nezaretinde 520 öğrenciye haftada 7 gün kurslar veriliyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, eğitimi sadece akademik faaliyet olarak görmediklerini belirterek, çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini de desteklediklerini ifade etti. Karaman, "Belediye olarak spora, eğitime, bilgiye ve bilime büyük önem veriyoruz. Başarılarının daha da artması için yaz dönemi kursları ile gençlerimiz ve çocuklarımızın sanat ve kültür ile de ilgilenmelerine imkan sağlamaya devam ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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