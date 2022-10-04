Diyarbakır yerel haberi: İzmit'te Çınar Kadın Kooperatifi'nden ABD'ye İhracat

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Amerikalı iş insanına sipariş hazırlayarak yurt dışına ürün satmaya başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor. Hazırladığı ürünleri yurt dışına da göndermeye başlayan Çınar Kadın Kooperatifi üretici kadınları, ihracatla ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

YÖRESEL KIYAFETLER BEĞENİ TOPLADI

Birçok firmayla anlaşma yapan Çınar Kadın Kooperatifi, Amerikalı bir iş insanının talebi üzerine Afrika ve Dubai yöresel kıyafetleri dikiyor. İlk numuneleri dikilip ABD'ye gönderilen yöresel kıyafetler beğeni topladı.

Çınar Kadın Kooperatifinin yurt dışı siparişlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor.