Diyarbakır yerel haberi | Diyarbakır'da hayırsever iş adamından 1980 öğrenciye gıda paketi

Diyarbakır'da iş adamı Veysi Avşar, hazırladığı 1980 gıda paketini yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklara dağıttı.

Diyarbakırlı iş adamı hayırsever Veysi Avşar, yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasıyla 1980 öğrenciye, içinde çikolata, meyve suyu, süt, kek, çubuk kraker, bisküvi, gofret, cips, halley, karışık kuruyemiş, ıslak mendil, bulunan hediye paketi hazırlatıp dağıttı. Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçesinde okula giden öğrencilere, Veysi Avşar'ın temin ettiği hediye paketlerinin bu yıl da tekrar verilmesi hem öğrencileri, hem de ailelerini sevindirdi.

Hayırsever vatandaş Yılmaz Acu aracılığıyla paketler, öğrencilere ulaştırıldı. Acu, "Hayırsever iş adamı Veysi Avşar Bey, sağ olsun gerek Ramazan ayında, bayramlarda, acil ihtiyacı olan ailelerin sorunlarını kendisine ilettiğimde, kayıtsız kalmayarak elinden gelen tüm desteği sağlamakta. Sağ olsun hiçbir zaman beni geri çevirmedi ve ailelere yardımcı olmaya devam ediyor. Veysi Avşar Beyin temin ettiği paketleri, büyük bir zevkle okullara götürüp, çocuklarımıza teslim ettim. Minik öğrencilerimizin gözlerindeki sevinci görünce, nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Yorulmak bir yana, tam tersi, yıllardan beridir yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırınca, dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum" dedi. - DİYARBAKIR