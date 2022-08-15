Diyarbakır yerel: Çınar ağacının kökleri toprakla kapatıldı

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde asırlık anıt ağacın dibinde yapılan izinsiz doğalgaz kazı çalışmasında açılan kanal kapatıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde asırlık anıt ağacın dibinde yapılan izinsiz doğalgaz kazı çalışmasında açılan kanal kapatıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelmişti. Anıt ağaç etrafında kazı yapmak için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin almadan yapılan kazıda ağacın kökleri parçalanmış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olaya müdahale etmişti.

Asırlık anıt ağacın dibinde yapılan doğalgaz kanal hattı açma çalışmasında verilen hasar nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmaları durdurmuş ve suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tuttukları tutanakları ve raporu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderdi. Koruma kurulu, izinsiz yapılan kazı ve ağaca verilen zarar ile ilgili sorumlular hakkında karar alacak.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman mühendislerinin tavsiyeleri doğrultusunda, çınar ağacının parçalanan ana kökü kesilerek, organik gübre ve toprakla üzeri kapatıldı. - ADIYAMAN