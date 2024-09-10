Diyarbakır Valisi Sağlık Yatırımlarını İnceledi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünü ziyareti esnasında Vali Murat Zorluoğlu'nu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Pamukçu ile makamında bir süre sohbet eden Vali Zorluoğlu, ardından İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonuna geçti. Vali Zorluoğlu burada, Pamukçu ve idari kadro ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda; tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları ile proje aşamasındaki yatırımlar, sağlık kurum ve kuruluş sayıları, hastanelerin yatak sayıları, araç envanteri, 112 acil sağlık hizmetleri, KETEM faaliyetleri, hastane muayene sayıları, evde bakım hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri hakkında Vali Murat Zorluoğlu'na detaylı bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından yaptığı konuşmasında yaptıkları sunumdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu'ya ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Zorluoğlu, il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasının halkın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, "Toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimize ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Toplantının ardından Vali Zorluoğlu, hizmet kalitesi ve kapasitesini artırmak amacıyla yeni alınan ambulanslar ile mobil komuta kontrol, acil müdahale ünitesi ve UMKE aracını inceledi. Yeni ambulanslarla 112 hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, araçların Diyarbakır'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR