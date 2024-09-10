Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Valisi Sağlık Yatırımlarını İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek sağlık yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Zorluoğlu, yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünü ziyareti esnasında Vali Murat Zorluoğlu'nu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı. Pamukçu ile makamında bir süre sohbet eden Vali Zorluoğlu, ardından İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonuna geçti. Vali Zorluoğlu burada, Pamukçu ve idari kadro ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda; tamamlanan ve yapımı devam eden sağlık yatırımları ile proje aşamasındaki yatırımlar, sağlık kurum ve kuruluş sayıları, hastanelerin yatak sayıları, araç envanteri, 112 acil sağlık hizmetleri, KETEM faaliyetleri, hastane muayene sayıları, evde bakım hizmetleri ve yoğun bakım hizmetleri hakkında Vali Murat Zorluoğlu'na detaylı bilgiler verildi.

Bilgilendirmenin ardından yaptığı konuşmasında yaptıkları sunumdan dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu'ya ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Zorluoğlu, il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasının halkın en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, "Toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimize ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Toplantının ardından Vali Zorluoğlu, hizmet kalitesi ve kapasitesini artırmak amacıyla yeni alınan ambulanslar ile mobil komuta kontrol, acil müdahale ünitesi ve UMKE aracını inceledi. Yeni ambulanslarla 112 hizmetlerinin daha etkin hale geleceğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, araçların Diyarbakır'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Murat Zorluoğlu Sağlık Güncel Yerel

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şişli'de feci kaza: Polis aracının çarptığı kadınlardan biri öldü diğeri ağır yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant istanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi?
title