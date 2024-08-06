Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesini sağlamak, ilçelerin genel durumunu ve vatandaşların talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere düzenlenen toplantı, Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda, Diyarbakır'da kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi istişare edilerek çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, ilçelerdeki sosyal projeler geliştirilmesi ve uygulanması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Aksaklıkların giderilmesi için kaymakamlara talimatlar veren Vali Zorluoğlu, Diyarbakır halkının gönlüne dokunmak için hep birlikte samimiyetle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR