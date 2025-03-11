Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Yavaş'tan kolları sıvayan İmamoğlu'na ağır gönderme
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın

Diyarbakır Ulu Cami'de Mukabele Geleneği Ramazan Boyunca Devam Ediyor

Diyarbakır Ulu Cami'de Mukabele Geleneği Ramazan Boyunca Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami, Ramazan ayında mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak ve dinleyerek bu kadim geleneği büyük bir coşkuyla sürdürüyorlar.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'de, Ramazan ayında mukabele geleneği devam ediyor.

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan mukabele geleneği, Peygamber Efendimiz zamanından beri sürdürülen ve Müslümanlar arasında büyük bir manevi değer taşıyan gelenek olarak biliniyor. Bu gelenek, Ramazan ayında camilerde ve evlerde bir araya gelen Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuması ve dinlemesiyle gerçekleştiriliyor. Diyarbakır Ulu Cami'de de bu kadim gelenek, büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşatılmaya devam ediyor.

Şehrin en büyük ve tarihi camilerinden biri olan Ulu Cami, Ramazan ayı boyunca mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor. Sabah namazı sonrasında başlayan mukabele programları, cemaatin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hatim edilmesi sürecinde, cami içinde manevi bir atmosfer oluşuyor ve cemaat, bu kutsal kitabın ayetlerini hem okuyarak hem de dinleyerek ihya etme fırsatı buluyor.

Mukabele geleneğinin İslam topraklarında devam ettiğini aktaran Yağmur, bütün camilerde, hocaların bunu takip ederek düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde yapma gayretini gösterdiğini dile getirdi.

Yağmur, mukabele derken sadece Kur'an okuyup geçmek olmadığını belirterek, "Zaman zaman bazı ayetlere mana vererek, bazı ayetleri tefsir ederek cemaatimizin insanlarımızın Kur'an hususunda bilgilerinin arttırılması hususunda çaba sarf ettiğimizi görmektesiniz. Onun için Kur'an müminin aslında bir kullanma kılavuzudur. Kur'an'a göre şekillenmek lazım, Kur'an'a göre hayatınızı idame etmek lazım ve ulu camide 3 vakit mukabele geleneği sürmektedir ve ülkemizin hatta İslam aleminin birçok camilerinde bu gelenek devam etmektedir" dedi.

Vatandaşlardan Hasan Alak, "Herkesin Ramazan-ı şerifin mübarek olsun. Allah razı olsun hemen hemen Ulu Cami'de hemen hemen her yıl gelip mukabeleyi dinliyoruz. Hocamızdan Allah razı olsun hem Arapça, hem Türkçe meali bize dinletiyorlar çok memnunuz. İnşallah hepimize daimi olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
img

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
img

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.