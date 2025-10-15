Diyarbakır, Terörsüz Türkiye Projesi ile Almanya'dan 170 Turist Ağırladı

Terörsüz Türkiye çalışmaları turizm acentelerini de farklı projeler hayata geçirmeye teşvik etti. Bir turizm acentesi tarafından yürütülen "Terörsüz Türkiye Projesi" çerçevesinde 170 kişilik turist kafilesi Diyarbakır'ı gezdi.

Murat Güler ve Elif Savluk'un öncülüğünde faaliyet gösteren turizm acentesi tarafından yürütülen "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında Almanya'dan gelen 170 kişilik turist kafilesinin 150'sini kadınlar oluşturdu. Ziyaret, Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlere denk gelince, turistler hem kentin tarihi güzelliklerini hem de kültürel canlılığını bir arada deneyimledi. İlk kez Diyarbakır'a gelen gurbetçi turistler, şehrin huzurlu atmosferi, güvenli ortamı ve sıcak insanları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ziyaretin Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile aynı döneme denk gelmesi, tura ayrı bir renk kattı. Şehrin dört bir yanında düzenlenen konserler, sergiler, yöresel stantlar, sokak etkinlikleri ve gastronomi alanları turistlerin yoğun ilgisini çekti. Tarihi surların ışık gösterileri ve festival coşkusu, Diyarbakır'ın kültür-sanat yönünü uluslararası misafirlere etkileyici bir şekilde tanıttı. Tur kapsamında On Gözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Sur içi bölgesi gezildi. Katılımcılar ayrıca kentin meşhur yöresel lezzetlerini tadarak Diyarbakır mutfağının zenginliğini deneyimledi. Düzenlenen organizasyon, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla Diyarbakır'ın güvenli, kültürel ve turistik potansiyelini ön plana çıkardı. Şehir, hem tarihi mirası hem de çağdaş yüzüyle turistlerin gözünde 'barış ve kültürün buluşma noktası' olarak yer edindi.

"Önceden insanlar buraya gelmeye korkuyordu"

Tur acentesi sorumlusu Elif Savluk, yaklaşık 8 yıldır tur düzenlediğini söyledi. Savluk, "İşimizi gerçekten severek ve en iyi şekilde yapıyoruz bölgedeki tüm imkanları en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Önceden insanlar buralara gelmeye korkuyordu, ancak çok şükür artık terörsüz bir ülke haline geldik. Bu nedenle herkes bu bölgeye gönül rahatlığıyla gelebiliyor. Biz de bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Geziye katılan gurbetçi turistlerden Melek Şandırlı, Almanya'nın Münih şehrinden geldiklerini ifade etti. Şandırlı, "Diyarbakır'ı anlatıyorlardı ama bu kadar güzel olduğunu gerçekten bilmiyordum. Görünce adeta aşık oldum. Tüm gurbetçi vatandaşlarımı buraya davet ediyorum. Kültür Festivaline de katıldım, ondan da çok memnun kaldım. Herkesin mutlaka gelip görmesini tavsiye ederim. Diyarbakır harika bir şehir güzel davullarla, sıcacık bir karşılama ile karşılandım. Bu kadarını beklemiyordum, herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer gurbetçi turist Hülya Yılmaz ise Diyarbakır'da olmaktan çok mutlu olduğunu aktardı. Yılmaz, "Buranın geçmişine dair hikayeleri bize rehberlerimiz anlattı, çok etkilendim. Gerçekten harika bir şehir. Davul zurna eşliğinde çok güzel bir şekilde karşılandık. Bizim için harika bir hafta geçiyor. Herkese Diyarbakır'ı gönülden tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Almanya'dan gelen bir diğer gurbetçi turist Yücel Aydın da "Yıllardır özlemini çektiğimiz Doğu Anadolu turuna çıktık. Şu anda turumuzla birlikte çok merak ettiğimiz Diyarbakır'a, surların karşısındaki On Gözlü Köprüye geldik. Gerçekten çok heyecanlıyız, turumuz Diyarbakır'da yeni başladı. Şansımıza bir de festivale denk gelmişiz. Ortam harika oyunlar oynanıyor, halaylar çekiliyor, insanlar çok sıcakkanlı. Bizi çok güzel karşıladılar. Genel olarak Mardin başta olmak üzere gezdiğimiz her yerde aynı samimiyeti gördük. Yıllardır hayalini kurduğumuz bu tura katıldığımız için çok mutluyuz" dedi. - DİYARBAKIR