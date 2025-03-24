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Diyarbakır Otogarında Ramazan Bayramı Yoğunluğu Beklenmiyor

Diyarbakır Otogarında Ramazan Bayramı Yoğunluğu Beklenmiyor
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Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı öncesinde beklenen yoğunluk yaşanmadı. İlk üç gün için rezervasyonlar doldu, ancak diğer tarihlerde yer mevcut.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı öncesinde şu ana kadar beklenen yoğunluk olmazken ilk üç gün için ise rezervasyonlar doldu.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalırken Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir önceki yıllara göre şu ana kadar beklenen yoğunluk yaşanmadı. Otogardaki firma yetkilileri, özellikle bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerine ait seferlerin dolduğunu, ancak diğer tarihlerde yer olduğunu belirti.

Seyahat acenteleri, bu durumun vatandaşların bayram tatilini farklı şekillerde planlamasından kaynaklanabileceğini söyledi. Bazı yolcuların bayram öncesi veya sonrasını tercih ettiği, bazılarının ise uçak seferlerine yöneldiği kaydedildi.

Otobüs şoförü Fırat Karakaş, bayram yoğunluğunun bu sene az olduğunu söyledi. Karakaş, "Geliş ve gidişlerde yoğunluk azdır. 10 ila 15 kişiyle gidip geliyoruz. Bayram günü ve bayrama 2 gün kala biraz yoğunluk var. Bayramdan sonrada bir hafta kadar yoğunluk var, otobüsler dolu, ondan sonra işler duracak" dedi.

Otobüs muavini Selim Ertem ise şu an bir yoğunluğun olmadığını ifade ederek, "Maalesef boş gidip geliyoruz. Bu bayram yolcu sayısı az. Şu an biraz dolu çok şükür ama tabi bunların çoğu rezerv olduğu için. Çoğu ya iptal ediyor, ya da kendi özel araçlarıyla gidiyorlar. veya yetişemiyorlar, başka sebepler oluyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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