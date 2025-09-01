Diyarbakır Otobüs Terminali'nde Okul Yoğunluğu Öncesi Hareketlilik

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde okulların açılmasına kısa bir süre kalmasının ardından küçük çaplı yoğunluk yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencisi olan veliler memleketlerine dönmeye başladı. Bu durum otobüs firmalarında hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özgen, geçen hafta ile bu hafta arasında gözle görünür bir farklılık olduğunu dile getirdi. Özgen, "Bu hafta geçen haftadan biraz daha yolcu potansiyelimiz arttı. Ama önümüzdeki haftada da bu artışın gözle görünür şekilde olacağını düşünüyoruz. Sezon geneli çok iyi değildi ama şimdi biraz daha iyi durumda. Sanırım okulların açılmasının yakın olması buna en büyük etken" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR