Diyarbakır Oto Pazarında Yüksek Fiyatlar Araç Alım Satımını Durduruyor
Diyarbakır'daki açık oto pazarında yüksek fiyatlar nedeniyle araç alım, satımı yapılamıyor. Satıcılar, araçların fahiş fiyatlarla satılmasından şikayetçi. Oto pazarında ticaret durma noktasına geldi.

Diyarbakır'daki açık oto pazarında yüksek fiyatlar nedeniyle araç alım, satımı yapılmakta zorlanılıyor.

Araçlarına değerinden fazla ücret isteyen vatandaşlar nedeniyle araç alım, satımı yapılamıyor. Satıcılardan Ahmet Bayrak, 5 tane otomobil getirdiğini ve hiçbir otomobilini satamadığını söyledi. Bayrak, "Fiyat ne düşüyor ne de yükseliyor aynıdır. Ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Satsak geri alamıyoruz fiyatı hemen iki katı oluyor" dedi.

Vatandaşlardan Adem Mızrak, araç piyasasının durdurak bilmediğini söyledi. Mızrak, "Herkes kendi kafasına göre fiyatlandırma yaptığı için bu durum ortaya çıkıyor. Bayiden sıfır otomobil alıyorlar 2-3 yıl kullanıyorlar getirip bayiden daha fazla fiyata tekrardan satmaya çalışıyor. Araba almak isteyenler hüsrana uğruyor. Yani demem şu ki lütfen almış olduğunuz araçları fahiş fiyatlara değil, ortalama fiyatlara satın. En azından alanda memnun kalsın, satanda hemen işini görsün. Şuanda pazarda satış olmuyor" şeklinde konuştu.

Otomobil almak için pazara gelen Hüseyin Yakut ise fiyatların yüksek olduğunu aktardı. Yakut, "650-750 bin lira arasındaki otomobillerle ilgileniyorum" dedi.

Oto pazarı yetkililerinden Ömerhan Karahan, oto pazarının kapasitesinin 400 ile 500 araç olduğunu söyledi. Karahan, "Giriş ücretleri 400 liradır. 2-3 aracı olan gece saatlerinde getirip yerlerini alabiliyor. Son zamanlarda piyasa biraz durgun. Ticaret pek olmuyor ama yine de ihtiyaç sahipleri aradıkları araçları burada bulurlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
