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Diyarbakır Mezarlıklarında Bayram Yoğunluğu ve Hüzün

Diyarbakır Mezarlıklarında Bayram Yoğunluğu ve Hüzün
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Diyarbakır'daki mezarlıklar dolup taştı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, dualar edip, gözyaşları ile kabirleri ziyaret etti. Mezarlık çevresindeki trafik durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramının ilk gününde Diyarbakır'daki mezarlıklar, doldu taştı. Yoğunluk nedeniyle mezarlık çevresinde trafik kilitlendi, uzun kuyruklar oluştu.

6 Şubatta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde yakınlarını kaybeden aileler, bayramın hüznünü mezarlık ziyaretleriyle yaşadı. Diyarbakır'da defnedilen depremzedelerin kabirleri başında dualar eden aileler, gözyaşlarına boğuldu. Yeniköy Mezarlığı'ndaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlarını uzak noktalara park ederek yürümek zorunda kaldı. Mezarlık çevresindeki araç yoğunluğu nedeniyle Yeniköy girişinde trafik tamamen durma noktasına geldi.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanında 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden Hasan Akbudak, bütün İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Şu anda mezarlık ziyareti yapıyoruz. Depremde kaybettiğimiz yakınlarımızın ziyaretine geldik. Depremde hayatını kaybetti tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyorum bu vesileyle daha da böyle bir acı İnşallah kimseye de göstermesin. Yoldaş apartmanda Bağlar'da bina yıkıldı" dedi.

Tesisler Kavşağındaki 11 katlı Serin 2 Sitesinde hayatını Kaybedenlerin yakınlılarından Murat Tekgöz ise 'amcasının, yengesinin, iki kızı ve iki torununun depremde hayatını kaybettiğini ve her bayram onları ziyarete geldiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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