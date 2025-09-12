Haberler

Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği İçin Hazırlıklar Başladı

Diyarbakır'da bu ay gerçekleştirilecek 15'inci Diyarbakır Karpuzu tanıtım etkinliği için üreticiler, 25 ile 40 kilogram arasındaki karpuzları soğuk hava deposuna teslim etti. Kuraklık nedeniyle katılımda minimum ağırlık 20 kiloya düşürüldü.

Diyarbakır'da düzenlenecek 15'inci Diyarbakır Karpuzu tanıtım etkinliği için üreticilerin yarışmaya katılacakları 25 ile 40 kilogram arasındaki karpuzlar, soğuk hava deposunda korunuyor.

Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden karpuzda hasat tamamlandı. Üreticiler, bu ay içinde gerçekleştirilecek 15'inci Diyarbakır Karpuzu tanıtım etkinliğinde yarışacak ürünlerini soğuk hava deposuna teslim etti.

Bir kişinin taşımakta zorluk yaşadığı Diyarbakır karpuzunda geçen yıl yarışmaya katılım için belirlenen 25 kiloluk alt sınır, kuraklık nedeniyle bu yıl 20 kiloya düşürüldü. Etkinliğe sayılı günler kala depoya bırakılan karpuz sayısı 76'ya ulaştı.

Üreticilerin isimlerinin yazılı olduğu karpuzlar, soğuk havada muhafaza ediliyor. Depoda yaşanabilecek kilo kaybına karşı, jüri tarafından tartılan karpuzların ağırlıkları üzerine yazılarak etiketlendi. Etkinlikte de bu tartımlar geçerli sayılacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
