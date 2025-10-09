Diyarbakır Kamu Hastanelerinde QR Kod ile Temizlik Kontrolü

Diyarbakır'daki kamu hastanelerinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir yenilik hayata geçirildi.

Daha önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde başlayan "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi" artık şehrin tüm kamu hastanelerinde kullanılacak. Bu yenilik sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları temizlik sorunlarını anında yetkililere bildirebilecek. Sistem oldukça basit bir işleyişe sahip. Vatandaşlar, hastane içindeki lavabolara yerleştirilen QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak, karşılaştıkları temizlik eksikliklerini anında bildirebiliyor. Yapılan bildirimler direkt olarak ilgili birime iletiliyor ve temizlik ekipleri hızla harekete geçiyor. Bu uygulama ile hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması, temizlik süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması, sağlık tesislerinde daha güvenli ve hijyenik bir ortam oluşturulması hedefleniyor. - DİYARBAKIR