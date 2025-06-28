Diyarbakır'ın Güzelliklerini Sosyal Medyada Tanıtan Ertem Ateş

Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yaklaşık 2 buçuk yıldır sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Ertem Ateş, kentin gizli kalmış yerlerini takipçileriyle buluşturuyor.

200 binin üzerinde takipçiye sahip sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır'ın farklı köşelerini tanıtan Ateş, bu sayede binlerce insanın şehri keşfedip ziyaret etmesine vesile oldu. Kimi zaman tarihi sokakları, kimi zaman doğa harikası noktaları görüntüleyen Ateş'in çalışmaları, hem Diyarbakır'ın turizmine katkı sağlıyor hem de şehrin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarıyor. Ertem Ateş'in gönüllülük esasıyla yürüttüğü bu tanıtım çabası, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük takdir topluyor.

"Diyarbakır'a gönül verdiğim için böyle bir çalışma başlattım"

Ateş, kendini Diyarbakır aşığı olarak addettiğini ve öyle tanımladığını belirterek, "Diyarbakır'ımıza faydalı olmaya çalışan ve fotoğraflarla, videolarla yurt içinde, yurt dışında birçok yere ulaşmaya çalışan Diyarbakır'ımıza gönül veren biriyim ben aslında. Diyarbakır'ın tanıtım noktasında çok eksik olduğunu gördüm. Doğu turlarında insanlar Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'e gidiyorlardı Diyarbakır'ı es geçiyorlardı ve Diyarbakır'ımız da gerçekten tarihi olarak, gastronomi olarak, doğa olarak çok güzel bir şehir olduğu için ve bunu ben de bildiğim için canıgönülden dedim ki Ertem sen yavaş yavaş başla fotoğraf çek, video çek Diyarbakır'ı güzel bir şekilde tanıtmaya aktarmaya gayret et izlensin, izlenmesi çok önemli değil ama ben Diyarbakır'ımızı sevdiğim için gerçekten gönül verdiğim için böyle bir çalışma başlattım" dedi.

"İnsanların Diyarbakır'a bakış açısı çok değişti"

Tanıtım için en iyi mecranın sosyal medyada olduğunu aktaran Ateş, "Çünkü artık herkes telefon kullanıyor, sosyal medyada aktif bir şekilde videoları fotoğrafları izleyerek birçok noktaya gidebiliyorlar aslında ve yola çıktık son iki yılda yaklaşık 200 bin civarı bir takipçi kitlesi elde ettik. 500 milyonun üzerinde kişi yurt içinde ve yurt dışında Diyarbakır'ımızı izledi, Diyarbakır'ımızı gördü ve çok güzel bir noktaya geldi Diyarbakır. Artık kültür turları Diyarbakır'a da geliyor, Diyarbakır'da konaklama da yapılıyor, esnafımız çok mutlu gastronomi anlamında, tarihi anlamında, doğa anlamında birçok yeri insanlar görerek aslında Diyarbakır'a bakış açısı çok değişti ve bana çok güzel tepkiler görüyor az önce de sizle beraber Hasan Paşa Hanı'nda denk geldiğimiz hanımefendi mesela Adana'dan gelmiş 'Diyarbakır'ı böyle bilmezdik hiç gelmemiştik sayenizde Diyarbakır'a geldik Diyarbakır'ı gördük ve çok mutlu olduk' dediler ve bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Sosyal medyada Diyarbakır'ı çevre illeri tanıtmaya gayret eden insanları arkadaşlarımıza da destek olmaya çalışıyorum ben bu anlamda. Hiçbir zaman hor görmem, rakip olarak görmem" diye konuştu.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır düzenli olarak içerik ürettiğini aktaran Ateş, "Ben de gezip gördüm, memleketimin ne kadar güzel olduğunu öğrenmiş oldum. Aynı şekilde takipçilerime aktarmaya çalıştım samimi bir şekilde. Ben de bir Diyarbakırlı olarak aslında memleketi çok az biliyormuşum diye çok düşündüğüm oldu. Bu konuda binlerce mesaj aldım 'biz Diyarbakır'ımızı bilmiyormuşuz, hakkını bilememişiz, kıymetini bilememişiz' deyip mesaj atan çok oldu. Önemli olan şu keşfedin, görün ben tek tek açıklamalarla, detaylarla, konularla gittiğim yerleri aktarıyorum neler yapılabileceğini kamp yapılıp yapamayacağını, piknik yapılıp yapamayacağını hepsini tek tek aktarıyorum yürüyüş yollarını tarif ediyorum insanlar gitsin görsün bunu istiyorum" şeklinde konuştu.

Adana'dan Diyarbakır'a gelen ve Ertem Ateş'in videolarıyla Diyarbakır'ı gezdiğini ifade eden Deniz Zorlukol ise, "Ertem beyi gördüğüme çok sevindim. Onun paylaştığı videoları takip ediyorum ve onun paylaştığı yerleri gezerek görüyoruz. Ona çok çok teşekkür ederim bize rehberlik yaptığı için" dedi. - DİYARBAKIR