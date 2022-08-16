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Diyarbakır haberleri! Türk Kızılay Dicle ilçe şubesinden başarılı öğrencilere burs

Diyarbakır haberleri! Türk Kızılay Dicle ilçe şubesinden başarılı öğrencilere burs

Diyarbakır yerel haberi: Türk Kızılay Dicle ilçe şubesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS'de) ilk 5 bin'e girerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mehmet Gürbüz'e ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mehmet Özcan'a burs verecek.

Türk Kızılay Dicle ilçe şubesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS'de) ilk 5 bin'e girerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mehmet Gürbüz'e ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mehmet Özcan'a burs verecek.

Başarılı öğrencileri kutlayan Türk Kızılay Dicle İlçe Başkanı Mehmet Akalp, Dicle Şubesi olarak kuruldukları günden beri ihtiyaç sahibi ailelere azami gayretle yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Akalp, YKS'de ilk 5 bine girerek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Mehmet Gürbüz ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Mehmet Özcan'ın kendilerini ve ilçe ahalisini gururlandırdığını belirtti. Akalp, "Türk Kızılay Dicle Temsilciliği olarak her iki başarılı genç kardeşimize 1 yıl boyunca burs vereceğiz. İnşallah Rabbim genç kardeşlerimizi salihlerden eylesin. Duyarlı, hayırsever vatandaşlarımızı da bunlar gibi başarılı kardeşlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tekrar başarılı her iki öğrencimizi kutluyorum" dedi.

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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