Diyarbakır haberleri: Asırlık çınar ağacının gölgesinde hem serinliyor hem de yorgunluk atıyorlar - Haberler

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Diyarbakır haberleri: Asırlık çınar ağacının gölgesinde hem serinliyor hem de yorgunluk atıyorlar

Diyarbakır haberleri: Asırlık çınar ağacının gölgesinde hem serinliyor hem de yorgunluk atıyorlar

Diyarbakır haber: Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yol üzerinde bulunan bir kahvehanenin ortasında bulunan ve yaklaşık 3 asra tanıklık eden çınar ağacı sıcaktan bunalanların imdadına yetişirken, vatandaşlar hem serinliyor hem de yorgunluk atıyorlar.

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yol üzerinde bulunan bir kahvehanenin ortasında bulunan ve yaklaşık 3 asra tanıklık eden çınar ağacı sıcaktan bunalanların imdadına yetişirken, vatandaşlar hem serinliyor hem de yorgunluk atıyorlar.

Koçarlı Dedeköy Mahallesi Tokatbaşı mevkiindeki ismini verdiği Çınaraltı Kahvesi'nde oturan vatandaşlar, yaşanan bunaltıcı sıcaklardan ağacın gölgesi sayesinde kurtuluyor. Tescillenen Çınar ağacı ihtişamı ile göz doldururken, sadece sıcaktan bunalanların uğrak yeri değil, bölgedeki kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Çınar ağacının gölgesinde kahvede oturan vatandaşlar sırtlarını yasladıkları ağacın altında çay keyfi yapmayı da ihmal etmiyor.

Ağacın ismini verdiği Çınaraltı Kahvesini işleten Ejder Adıgüzel ağaca gözü gibi baktıklarını belirterek, "Buraya adını veren Çınar ağacı buranın simgesi olmuş durumunda. Yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Yani üç asra tanıklık etmiş bir ağacın gölgesinde bulunuyoruz. Bizde ağacımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Gövdesi ve dalları ile hem bizleri serinletiyor, hem de birçok kuş yuvasına ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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