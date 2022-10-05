Diyarbakır haberi: Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Diyarbakır'ı etkisi altına aldı Yerel Haberler Diyarbakır yerel haberi | Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu. Silvan ilçesinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyarbakır Suriye Yerel Haberler

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