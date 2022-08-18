Diyarbakır haberi: Kayapınar Belediyesi'nden otizmli çocuklara özel yüzme kursu

Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi toplumsal farkındalık ve beraberinde duyarlılık oluşturmak amacıyla "Otizmli çocuklarımız, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor" sloganı ile otizmli çocuklara yönelik yüzme kursu başlattı.

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi toplumsal farkındalık ve beraberinde duyarlılık oluşturmak amacıyla "Otizmli çocuklarımız, engelleri aşarak mutluluğa kulaç atıyor" sloganı ile otizmli çocuklara yönelik yüzme kursu başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deneyimli yüzme hocaları eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek yüzme kurslarında otizmli çocukların hem yüzme öğrenmesi hem de kendileri için çok önemli olan el-ayak ve vücut koordinasyonu konusunda kendilerini geliştirmesi hedefleniyor. Anzele kapalı yüzme havuzunda perşembe ve cumartesi günü saat 18.00-19.00 saatlerinde verilecek olan yüzme kursu kayıtlarına yoğun ilgi gösterildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, yüzmenin özel gereksinimli çocuklar üzerinde rahatlatıcı bir etkisinin olduğunu ifade ederek, "Buradaki temel amacımız çocukların gelişim süreçlerine katkıda bulunmak" dedi. - DİYARBAKIR