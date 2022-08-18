Diyarbakır haberi! Diyarbakır'da sokak hayvanlarına destek: Günde 3 bin hayvana mama dağıtılıyor

Diyarbakır'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı. Kentte esnafın verdiği destekle günde yaklaşık 3 bin hayvana mama dağıtılıp, kaplarına su dolduruluyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı günde ortalama 40 dereceyi buluyor. Esnaf ve hayvanseverler sıcak havalarda sokak hayvanlarını unutmayıp mama ve su desteğinde bulunuyor. Hayatını sokak hayvanlarına ve yardıma muhtaç insanlara adayan Yılmaz Acu, hayırseverlerin vermiş olduğu mamaları kedi ve köpeklere dağıttığını söyledi. Acu, "Kadayıfçı Sıtkı Ustaya teklif götürdüm. Onlarda kabul edip mama aldı. Yaklaşık 2,5 ay yetecek kadar elimizde mama var. Bu mamalarımızı sokak hayvanlarımıza dağıtıyoruz. Tek amacımız çöplükten kurtarmak. Çöplükte demir ve cam gibi kesici aletler var. Sokak hayvanları o çöplerde atıkları yediği zaman dillerini kesiyorlar o kesici aletlerle. Burunları kesip, gözlerini kör ediyorlar. Bizde bu sıcak günlerde ortalama 2 bin 500, 3 bin hayvanın derdine derman oluyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

"Sokak hayvanları ve hayvanseverler arasında bir köprüyüm"

Tek dertlerinin sokak hayvanlarının yalnız kalmaması olduğunu belirten Acu, "Hep birlikte el birliğiyle sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Milli Doğa Parklar Müdürü Erdal Bey, Büyükşehir Belediyesi ve Vali Yardımcımız Abdullah Çiftçi, paçacı Fazıl Ustamız var. Onlarda günde ortalama 4 adet 30 kilo ağırlığında et dağıtıyor. Anlatılmayacak derecede hayvanların karınları doyuyor. Diyarbakır'da çok sayıda hayvanseverimiz var. Havalar sıcak, su ve yem bulamıyorlar. Hayvanlarda hasta oluyorlar, baygınlık geçiriyorlar. Biz nasıl baygınlık geçiriyorsak hayvanlarda öyle. Bende elimden geldikçe hayvanlara sahip çıkıyorum. Bende sokak hayvanları ve hayvanseverler arasında bir köprüyüm" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR