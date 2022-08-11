Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 73'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 73'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 73'üncü gününe girdi. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in ablası Halide Öner, HDP il binası önündeki çadırda kardeşine kavuşmak için nöbet tutuyor. Halide Öner, kardeşinin her sabah saat 07.00'de işe gittiğini, kaçırıldığı gün de aynı saatte evden çıktığını anımsatarak, bir daha gelmediğini aktardı. Öner, "Sonradan bir akrabanın vasıtasıyla kardeşimin daha önceden kandırıldığını ve dağa gönderildiğini öğrendik. Fotoğraflarını gösterdi ve dağda olduğunu öğrendik. Kardeşim için buradayım, oralarda ziyan olmasını istemiyorum. Geri gelmesini istiyorum. İnşallah beni duyar görür ve geri döner" dedi.

(Murat Başal /İHA)