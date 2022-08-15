Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da aileler bin 77 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 77'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 77'nci gününe girdi. 23 yaşında Sakarya'da üniversitede maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 yıldır buradayız, mücadelemize devam ediyoruz. Oğlum Yavuz gelmeyene kadar buradan gitmiyorum. Yavuz beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel, devletimize teslim ol, ceza yok. Yeter artık bitsin bu hasret. Seni burada bekliyorum, gelip teslim ol" çağrısında bulundu.

(Murat Başal /İHA)