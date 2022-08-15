Haber : Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da aileler bin 77 gündür evlat nöbetinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da aileler bin 77 gündür evlat nöbetinde

Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da aileler bin 77 gündür evlat nöbetinde

Gelen Diyarbakır haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 77'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 77'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 77'nci gününe girdi. 23 yaşında Sakarya'da üniversitede maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürülen oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Çağmar, "3 yıldır buradayız, mücadelemize devam ediyoruz. Oğlum Yavuz gelmeyene kadar buradan gitmiyorum. Yavuz beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel, devletimize teslim ol, ceza yok. Yeter artık bitsin bu hasret. Seni burada bekliyorum, gelip teslim ol" çağrısında bulundu.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title