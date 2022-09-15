Diyarbakır haberi... Bağlar'da KPSS sınavı nedeniyle iki semt pazarının yeri değiştirildi

Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) nedeniyle Bağlar'da aynı gün kurulacak iki semt pazarın yeri Bağlar Belediyesi'nce değiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek KPSS öncesinde, öğrencilerin huzurlu ve gürültüden uzak ortamda sınava girmelerini sağlayacak tedbir Bağlar Belediyesi'nden geldi. Vatandaşların talebi üzerine r Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla iki semt pazarının yeri değiştirildi. Bağlar Belediyesi Zabıta ekipleri, anons yaparak pazar yeri değişikliği kararını vatandaşlara duyurdu.

Buna göre pazar günü Mevlana Halit Mahallesi'nde El-Cezeri Bulvarı önünde kurulan pazar yeri Şeyh Şamil Mahallesi'nde Barış Caddesi'ne kaydırıldı. Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde Kazım Karabekir Ortaokulu önünde hizmet veren pazar yerinin ise yine aynı gün Körhat Mahallesi'nde Kılavuz Caddesi'nde kurulmasına karar verildi. İki pazar yeri de daha önceki yerlerinde olduğu gibi aynı saatlerde vatandaşlara hizmet verecek.

"Öğrencilerin geleceği için önem taşıyan sınavın huzurlu koşullarda gerçekleşmesine imkan tanımak için bu kararları aldık" diyen Başkan Beyoğlu, "Sınav süresince gürültü olmaması çok önemli. Öğrencilerimizin huzurlu şekilde sınava girmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla bazı kararlar aldık. O gün ekiplerimiz sahada olacak. Tüm öğrencilerimize en hasbi duygularımla başarılar diliyorum. Rabbim, hepsine zihin açıklığı versin inşallah" dedi. - DİYARBAKIR