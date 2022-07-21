Diyarbakır haberleri | Diyarbakır'da ailelerin PKK ve HDP'ye karşı eylemleri bin 52'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 52'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 52'nci gününde de devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde kaçırıldığını belirttiği kız kardeşi için evlat nöbetine devam eden ağabey Kutbettin Biçer, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını vurguladı. 2015 yılındaki barış sürecinde PKK yandaşları tarafından kardeşinin kaçırıldığını hatırlatan Biçer, "O günden bugüne bir haber alamadık. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Kardeşime seslenmek istiyorum. Gülcan, annen baban çok perişan durumdalar. Yeter artık, gittiğin yer iyi bir yer değil. Seni çok özledik" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel