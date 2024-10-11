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Diyarbakır Final Okulu'nda Kız Çocukları Günü Etkinliği

Diyarbakır Final Okulu'nda Kız Çocukları Günü Etkinliği
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Diyarbakır Final Okulu'nda, öğrenciler kız çocuklarının haklarına dikkat çekmek ve dünya genelindeki zorluklar hakkında farkındalık oluşturmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul müdiresi Özge Cengiz, bugün kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü'nde, çocukların geleceği için sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

Diyarbakır Final Okulu'nda öğrenciler, kız çocuklarının haklarına ve dünya genelinde karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak üzere bir etkinlik gerçekleştirdi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bini aşkın öğrencisi bulunan Diyarbakır Final Okulu'nda öğrenciler, kız çocuklarının haklarına ve dünya genelinde karşılaştıkları zorluklara yönelik farkındalık oluşturmak üzere bir etkinlik gerçekleştirdi.

Final Okulları Anaokulu-İlkokulu Müdiresi Özge Cengiz, "Bugün 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü. Bugün çocuklarımız için atılacak her adım, ülkemizin yarınları için yapılan iyilik olduğunun farkında olup bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Diyarbakır Final Okulları olarak Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz onların gelecekte güçlü ve iyi bireyler olmaları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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