Diyarbakır Final Okulları Öğrencileri Annelerini Onurlandırdı

Diyarbakır Final Okulları öğrencileri, organize edilen kahvaltı etkinliğinde annelerini onurlandırdı.

Final Okulları ilkokul müdür yardımcısı Özgür Özdil, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de 1955 yılından bu yana kutlanan Anneler Günü'nün kutlandığını söyledi. Öğrencilerinin anne sevgisi gibi kıymetli, manevi değerlerini hissetmeleri ve annelerine bunları ifade edebilmeleri adına onlara özel bir gün organize ederek öğrenciler ile buluşturduklarını belirten Özdil, "Öğrencilerimiz okulda kağıt hamurlarından yaptıkları sevgi tohumlarını anneleri ile birlikte ekmek için onlara armağan ettiler ve sevilen anne şarkılarını seslendirerek annelerini onura ettiler. Bilgi ve deneyimleriyle evladını en güzel şekilde yetiştiren ve hayata hazırlayan ilk öğretmenleridir annelerimiz. Final Okulları olarak tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - DİYARBAKIR