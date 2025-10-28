Haberler

Diyarbakır Final Okulları'ndan Cumhuriyet Kutlaması

Diyarbakır Final Okulları, 'Cumhuriyet her nesilde yeniden filizlenir' temasıyla düzenlediği etkinlikte öğrenciler 102 çiçekle sahne aldı. Etkinlik, sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık vurgusuyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır Final Okulları tarafından "Cumhuriyet her nesilde yeniden filizlenir" temasıyla düzenlenen törende öğrenciler, ritim çalışmaları eşliğinde sahneye 102 çiçek taşıdı.

Diyarbakır Final Okulları, çevresel farkındalık ve toplumsal değerleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Fark oluşturan derslerinden eko bilim ile doğayla uyumlu yaşam becerilerini desteklemeyi amaçlayan okul, sürdürülebilirlik vizyonunu cumhuriyetin 102. yılı kutlamalarıyla birleştirdi. "Cumhuriyet her nesilde yeniden filizlenir" temasıyla düzenlenen törende öğrenciler, ritim çalışmaları eşliğinde sahneye 102 çiçek taşıdı. Her bir çiçek, cumhuriyetin farklı bir yönünü simgelerken, etkinliğin sonunda tüm öğrencilere cumhuriyeti temsil eden birer filiz armağan edildi.

Okul yöneticileri, "Eğitimde atılan her adım yaşamla ilişkilendirilmelidir. Ancak o zaman değerlerimiz kök salar, kalıcı olur. Cumhuriyet, her çocuğun yüreğinde yeşerir" sözleriyle hem çevreye hem de cumhuriyete duyarlı nesiller yetiştirmenin önemini vurguladı. - DİYARBAKIR

