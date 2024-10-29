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Diyarbakır Final Okulları, Cumhuriyet'in 101'inci Yılını Coşkuyla Kutladı

Diyarbakır Final Okulları, Cumhuriyet'in 101'inci Yılını Coşkuyla Kutladı
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Diyarbakır Final Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı. 400 öğrenci, açık havada gösteriler ve 100. Yıl Marşı ile etkinliklere katıldı. Kutlamalar, resim sergisi ve sanat faaliyetleri ile devam etti.

Diyarbakır Final Okulları, Cumhuriyet'in 101'inci yılını çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhuriyet temalı kısa filmler, şiir okunması, tören ve kutlamalara yer verildi. 400 öğrenci açık havada gösteri ve koreografiler eşliğinde 100. Yıl Marşını seslendirdi.

Kutlamalar resim sergisi ve sanat faaliyetleri ile devam etti. Toplamda her kademeden bine aşkın öğrenci yer aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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