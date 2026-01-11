DESOB seçimlerine Kırmızı Liste damga vurdu

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde kırmızı liste 12 odanın tamamını kazandı.

DESOB Başkanı TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi. Başkan Ebedinoğlu'nun destek verdiği Kırmızı Liste adayları da bir bir seçimleri kazandı. DESOB'a bağlı Bismil Şoförler ve Otomobilciler Odasının Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurulda Kırmızı Liste ile giren Bismil Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Faysel Merdanoğlu, seçimi kazandı. Yine DESOB'a bağlı Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odasının Olağan Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurula Kırmızı Liste ile giren Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüdai Gidici güven tazeledi. Diyarbakır Tuhafiyeciler ve Parfümericiler Odası Genel Kurulunu da yine Kırmızı Liste ile giren Başkan Abdullah Kızılay güven tazeledi.

2 Ocak 2026'da başlayan ve halen devam eden Olağan Genel Kurul Toplantısında Alican Ebedinoğlu'nun desteklediği Kırmızı Liste 12 odanın tamamını kazandı. - DİYARBAKIR