Diyarbakır'dan Taziye Ziyareti: Kazada Hayatını Kaybedenler Anıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler personeli ve koruma altındaki çocuk için taziye ziyaretinde bulundu.

Aküzüm, İl Müdürü Aydın Polat ile İl Müdür Yardımcısı Ayşe Nur Baysal'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Aküzüm, "Kuruma ve kurumdaki evlatlarımız ile personellerimize olan samimi ve mütevazi yaklaşımlarından dolayı başta Müdürümüz Aydın Polat olmak üzere Müdür Yardımcımız Ayşe Nur Baysal'a emek ve mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaza, 24 Ağustosta Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan M.Z.A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 karayolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı.

Kazada, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR