'Diyarbakır'dan Gazze'ye Nefes Olalım' kampanyası

31 Ekim tarihlerinde "Savaş Sonrası Gazze'ye Nefes Olalım" temasıyla yardım kampanyası düzenleniyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" Projesi kapsamında yürütülen kampanya, öğrencilerin dayanışma, paylaşma ve merhamet değerlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen yardım kampanyasında, Gazze'de savaş nedeni ile zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara destek olmak, öğrencilerinde sosyal sorumluluk ve küresel duyarlılık bilincini artırmak hedefleniyor. Kayapınar ilçesinde bulunan Şehit Halit Gülser Anadolu İmam Hatip Lisesindeki etkinlikte de öğrenciler evde hazırladıkları yiyecek ve içecekler ile kırtasiye ürünlerini okul bahçesinde satışa sundu. Satıştan elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, programın düzenlenmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürler etti. Taşgın, " Gazze'de asla kabul edemeyeceğimiz, kadimden beri süregelen çok acı olaylar yaşanmakta. Gazze ile olan tarihi bağlarımız da geçmişten bugüne kadar güçlü bir şekilde devam etmektedir. Özellikle Osmanlı'nın kahramanca mücadele ederek savunduğu Gazze muharebelerinde destansı bir direniş sergileyen Osmanlı ordusunu, tüm askerlerimizi ve aziz ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. İnşallah Gazze'de yaşanan bu katliamlar ve acı olaylar son bulur. Filistin, bağımsız ve bütün bir devlet olarak uluslararası camiada güçlü bir şekilde yerini alır. Bu vesileyle, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan Milli Eğitim Bakanlığımıza, bizlere her zaman destek olan Diyarbakır Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak, Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde hayatını kaybeden tüm masum insanlara Allah'tan rahmet diliyor, barış dolu bir geleceğin tüm dünyamızda hakim olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmanın zamanı diyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ise Gazze'de 2 yıl süren büyük bir katliam yaşandığını söyledi. Sadoğlu, "Her ne kadar İsrail'in saldırıları devam etse de şu anda orada bir barış süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, artık Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmanın, yaraları sarmanın zamanı diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda, 18-31 Ekim tarihleri arasında ilimizdeki tüm okullarımızda yardım faaliyetleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde toplanan yardımlar belirlenen hesaplarda bir araya getirilecek ve yardım kuruluşlarımız aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Bu vesileyle, bu anlamlı faaliyete katkı sunan tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve idarecilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hepsine emeklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. El birliğiyle, hep birlikte Gazze'nin yaralarını saracağız. Elbette bu yardım faaliyetinin tek amacı Gazze'ye maddi yardım sağlamak değil, aynı zamanda öğrencilerimize mazlumun yanında olmayı, yardımlaşma bilincini ve dayanışma ruhunu öğretmeyi de hedefliyoruz. Okullarımızda gördüğümüz kadarıyla öğrencilerimiz bu bilincin farkında ve kardeşlerinin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. Ben tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bu duyarlılıkları için içten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Velilerden Lokman Dündar, okullarda gerçekleştirilen yardım kampanyasının oldukça güzel bir organizasyon olduğunu aktardı. Dündar, "Bu tür etkinliklerin ülke genelinde, tüm okullarda yapılması hem etkili hem de anlamlı olacaktır. Hem çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi hem de elimizden geldiğince Gazze halkına destek olmamız son derece önemli. Bu tür organizasyonların giderek büyümesi ve yaygınlaşması gerçekten çok değerli. Bu konuda herkesin elini taşın altına koymasını ister ve beklerim. İnşallah bu tür anlamlı organizasyonlar sürekli hale gelir ve dayanışma ruhu hiç eksilmez" şeklinde konuştu.

Alışveriş yapan öğrencilerden Esmanur Tekin, Gazze'deki arkadaşları için yardım kampanyası düzenlerini söyledi. Tekin, "Umarım Gazze'de daha fazla kötü olaylar yaşanmaz. Ben daha fazla ürün almayı düşünüyorum. Bu da başlangıç. Kek aldım, kısır aldım, bir de böyle tatlı aldım. Ama birazcık daha dolaşıp daha fazla alacağım. Orada kırtasiye ürünleri de var, elbiseler de var. Onlara da bakacağım. Bunların hepsi sadece yemek için değil ya da bir alışveriş olarak görmeyin. Lütfen bunlar Gazze'ye yardım içindir" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Meryem Esra Çelik de Gazze'ye nefes oldukları için ve Gazze'yi unutmadıkları için tüm Türkiye adına çok mutlu olduğunu, Gazze için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Birsu Yaren Köse de, "Onlara umut olduk, nefes olduk. Çok mutluyuz bunun adına ve okulumuza da çok teşekkür ediyoruz. Buradan Gazze'ye selamlar" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR