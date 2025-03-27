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Diyarbakır'dan Gazze'ye İftar Yardımı

Diyarbakır'dan Gazze'ye İftar Yardımı
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde başlatılan 'Gazzeli Kardeşlerimize Bir İftar da Bizden Olsun' kampanyası ile Gazze'de 500 kişiye iftar yardımı ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde başlatılan kampanya ile Gazze'de 500 kişiye ulaştırılacak iftar yardımı yapıldı.

İlçenin Yeşilsırt Mahallesi sakinleri, Hacı Nusret Sönmez'in öncülüğünde anlamlı bir destek için harekete geçti. Mahalle sakinlerince, 'Gazzeli Kardeşlerimize Bir İftar da Bizden Olsun' kampanyası yapıldı. Hedeflerinde 500 kişiye sıcak bir AŞ ulaştırmak olduğunu bildiren Hacı Nusret sönmez, çok kısa zamanda bu rakama ulaştıklarını belirtti. Sönmez, "Hayır işlerinde yarışın" desturunu şiar edindiklerini söyleyerek, "Yeşilsırt köyü sakinleri olarak her zaman mazlum Filistin halkının ve Gazzeli kardeşimizin yanında olacağız. İnşallah böylesi güzel çalışmalar diğer köylerimize örnek olur" dedi.

İftar, bir vakıf aracılığıyla verilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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