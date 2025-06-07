Diyarbakır'daki Yangın Felaketi Sonrası Mezar Ziyaretleri

Diyarbakır'daki Yangın Felaketi Sonrası Mezar Ziyaretleri
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Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Olayın ardından yaşanan derin üzüntü, mezar başında dua eden vatandaşlarla birlikte gözler önüne seriliyor.

Diyarbakır'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve üç çocuğunun Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığındaki mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde önceki gün 13 katlı bir binada yangın çıkmış, olayda anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayda hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu aynı gün Yeniköy Mezarlığında defnedildi. Defnin ardından mezarlık vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Olayın oluşturduğu derin üzüntü, mezar başında gözyaşlarına boğulan ziyaretçilerin dualarına yansıdı. Her yaştan vatandaş, mezar başına gelerek hayatını kaybeden aile fertleri için dua ediyor. Sessizlik içinde yapılan ziyaretlerde, duygu dolu anlar yaşanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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