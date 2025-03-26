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Diyarbakır'daki Aileler, Evlatlarına Kavuşup Çifte Bayram Yaşamak İstiyor

Diyarbakır'daki Aileler, Evlatlarına Kavuşup Çifte Bayram Yaşamak İstiyor
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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, çocuklarına kavuşmayı bekliyor. 6 yıldır süren eylemlerinde bayramların buruk geçtiğini ifade eden aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor.

3 Eylül 2019 tarihinden beri farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Bayramı buruk geçirmek istemeyen aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Ailelerden Güzide Demir, oğlu Aziz Demir için burada olduğunu söyledi. Demir, "6 senedir buradayız, bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan gitmeyeceğiz. Bayram geldi bizim bayramımız yok, seyranımız yok, bayram bilmiyoruz. Çocuklarımız gelse ancak bayramımız oluyor, o zaman seviniriz. Çocuklarımızı almayana kadar burada kalkmayacağız. Ne huzur var ne bayram var ne şeker aldık; kıyafet almadık, huzurumuz yok. Sevinçli değiliz, çocuklarımız geldiği zaman bize bayram olur. Yavrum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum bak devletimiz büyük bir devlettir, gel teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

Recep Üçdağ ise evladı Ramazan Üçdağ için burada olduğunu belirterek, "3 Eylül 2019'dan beri burada evlat nöbeti tutuyoruz. Bakın yine bir bayram geldi. Bu bayram da buruk geçecek. Kaç bayramdır burada evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Bizim için bayram sıradan bir gün olmuştur. Bu bayram daha iyi olabilmesi için evlatlarımıza kavuşmamız lazım. Oğlum eğer beni duyuyorsan sen ve tüm örgütteki elemanlar bırakın artık. Örgütün sahte şeylerini bırakın gelin devletimize teslim olun. Buradaki ailelere çifte bayram yaşatın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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