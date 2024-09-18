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Diyarbakır'daki Aile Husumeti 4 Yıl Sonra Sonlandırıldı

Diyarbakır'daki Aile Husumeti 4 Yıl Sonra Sonlandırıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iş adamı Mustafa Çubuk ve heyeti, 2020 yılından beri devam eden iki aile arasındaki husumeti barışla sonuçlandırdı. Uzlaşmanın sağlanması, bölgedeki huzuru artıracak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2020 yılından beri aralarında husumet bulunan iki aile, iş adamı ve kanaat önderi Mustafa Çubuk ve beraberindeki heyetin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde 2020 yılında Çabuk ve Özelçi aileleri arasında muhtarlık yüzünden başlayan husumet yıllarca sürdü. Bölgede kanaat önderi ve iş adamı olan Mustafa Çubuk ve beraberindeki heyet, taraflarla görüşerek uzlaşmayı sağladı. İki aile arasındaki husumet, 4 yıl sonra son buldu.

Mustafa Çubuk, bölgede yerli yersiz en ufak tartışmalarda olayların büyüdüğünü söyledi. Annelerin ağlamaması, çocukların yetim kalmaması için kan davalarının bitmesi çağrısında bulunan Çubuk, "Kanaat önderi, iş adamı olarak tatsız hadiselerin bitmesi için ne gerekirse yapacağız. Herkesin barış ve huzur içinde yaşaması gerekiyor. Bu olayların son bulması için nerede bir dava varsa elimizden geldikçe dahil olup uzlaştırmaya çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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