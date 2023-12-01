Diyarbakır'da yüzde 50 özel gereksinimli kız, 3 aydır RAM raporu alamıyor

42 yaşındaki yüzde 50 özel gereksinimli kadın, RAM raporu alıp fark edilmek istiyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yüzde 50 özel gereksinimli bireylerin aileleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 3 merkez ilçe müdürlüğü kendilerine Rehberlik ve Araştırma Merkezi raporu vermediği için rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim alamadıklarını ifade etti. Özel gereksinimli bireylerin yakınları, çocuklarının fark edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yüzde 50 özel gereksinimli çocukların ve yetişkinlerin bazılarının milli eğitim il ve ilçe müdürlüklerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezi raporu alamadıkları için özel rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alamadığı, bu sebeple de toplumsal yaşama etkin biçimde katılamadığı ifade edildi. Merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden Nimet Efe (68), birlikte yaşadığı yüzde 50 özel gereksinimli olan kızı Gülbaran Efe için defalarca kez 2 bin 600 TL'lik RAM raporu için Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiklerini ve herhangi bir belge alamadıklarını ileri sürdü.

Kızının herhangi bir yardım ücreti almadığını, sadece RAM raporunu alıp eğitim görmesini dileyen Efe, "42 yaşındaki özel gereksinimli kızımla evde tek yaşıyoruz. Evladıma 2 yılda sadece 6 aylık rapor verildi. 3 aydır gidip geliyoruz, bir türlü raporu alamıyoruz. Kızımın rapora ihtiyacı var. Toplum içine çıktığımız zaman hareketleri yaşıtlarıyla aynı değil. Çocuğum eğer okula giderse toplumla kaynaşma etkisi oluyor. Rapor başvurusu yapmaya gittiğimizde; yapılabilecek bir şey yok, rapor için geçersiz bir neden diyorlar. Bu çocukların toplum içine girmeye ihtiyacı var. Bu evlatlarımızı dışlayalım mı? Benim çocuğum devletten bakım parası ve özel gereksinimli parası almıyor. Sadece verecekleri 2 bin 600 liralık eğitim parasıdır. Bu çocuklar okula gidip geldiği zaman toplum içinde karşılıklı diyaloğa girebiliyor" dedi.

"Kızımın engelinden dolayı kapım zincirle kapalı"

Daha önce kızı için sadece 6 aylık rapor aldıklarını ve bu raporla görülen eğitim sonucu kızında düzelmelerin oluştuğunu dile getiren Efe, "Eğer kızıma rapor alırsak okula gönderip eğitim almasını sağlayacağız. Daha önce 6 aylık rapor verildiğinde okula başlamıştı. Aldığı eğitimlerle yavaş yavaş düzelmeye başladığını görebiliyorduk. Kızım yüzde 50 özel gereksinimli. Evden bir yere gideceğim zaman yalnız bırakıp gidemiyorum. Şu anda kapım zincirle kapalı, anahtarı sürekli saklıyorum. Kızımın arkadaş çevresi yok. Okula gittiği zaman gelip anlatıyordu; hoclarımla eğlendik, arkadaşlarımla oynadık diyordu. Böyle çocuklar bu tür aktiviteler yaptığı zaman toplum içinde kendilerini birey olarak görmeye başlıyor. Ama rapor almaya gittiğimizde rapor yok diyorlar" ifadelerinde bulundu. Efe, yetkililere 'rapor' çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu çocukların sürekli eğitilmesi gerek. Ben böyle çocuğumun yaşıtlarına baktığım zaman çok üzülüyorum. Benim kızımın her türlü hakkı varken neden engelleniyor. Benim çocuğum bir gün kapı açık kaldı kaçıp gittiği zaman veya biri gel sana bir şey alayım deyince hemen arkasından gidiyor. Peki bu çocuğum gittiğinde kim sorumluluğu alacak? Biz okula gönderdiğimizde öğretmenleri; yabancılarla konuşulmayacak, yalnız başına bir yere gitmeyeceksin diye söylüyorlardı. Okula gidemediği günde bu yana öğrendiklerini unuttu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, İl Milli Eğitim Müdürü'nden çağrım bu durumlara müdahale etsinler. Bu durudaki çocuklara yardımcı olsunlar bu raporlar verilsin."

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Gülbaran Efe 4.10.2023 tarihinde kurumumuza inceleme için gelmiştir. İnceleme için teste giren öğretmenimiz Gülbaran'ın şimdiye kadar RAM'larda 13 defa incelemeye girdiği ancak aldığı eğitimlerde verilen modüllerde hiçbir ilerleme kaydetmediği tespit edilmiştir. Bir önceki destek eğitim raporu için 02.03.2023 tarihinde kurumumuzda teste girmiş 6 aylık bir destek eğitim verilmiş veliye 6 ay sonra herhangi bir ilerleme kaydetmediği taktirde bir sonraki değerlendirmede destek eğitim için raporun çıkmayacağı bilgisi verilmiştir. Öğretmenimiz destek eğitim önerilmeme sebebi olarak da, gerekçe olarak da destek eğitimde herhangi bir ilerleme göstermemesi olarak belirtmiştir. Ayrıca Gülbaran 42 yaşında olması sebebiyle bundan sonraki verilecek eğitimlerde bir ilerleme gösteremeyeceğinden raporu kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(MHİ-RK-BA-Y)