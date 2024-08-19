Diyarbakır'da Yüksek Sıcaklıkta Ciğer Keyfi

Diyarbakır'da hem dışarıda hem de ocak başında yüksek sıcağa rağmen ustalar ocakbaşında ciğer pişirmekten, müşteriler ise burada yemekten vazgeçmiyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'da hava sıcaklığının 4 ila 8 derece üzerinde artacağı tahmini uyarısında bulunup 38-44 derece arasında seyredeceğini duyurmuştu.

Kentte, hem dışarıda hem de ocakbaşında yüksek sıcağa rağmen ustalar ciğer pişirmekten, müşteriler ise ocakbaşında yemekten vazgeçmiyor. Yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcaklıkta müşteriler kan ter içinde ciğer yemeyi tercih ediyor.

Ciğer ustası Uğur Erdin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, şu anda Diyarbakır'da sıcaklık 45'den fazla olabileceğini, ocakbaşında ise 10 derece daha fazlasını söylemek gerektiğini ve bunun 55 derece arasında olduğunu söyledi.

"9-10 saat ocakbaşındayım. Hem içeri sıcaklığı, hem dışarı sıcaklığı vücut artık alıştı"

Müşterilerinin artık ocakbaşına alıştığını belirten Erdin, "Sıcaklık artık fark etmiyor. Sıcak sıcak yemeleri önemli. Bizde hem ciğerden, hem sıcaktan hem de müşterilerimizden vazgeçmiyoruz. Masada yenilen farklı oluyor, müşteri de gelip illaki ocakbaşında diyor. Sıcaklığı hiç umursamıyor. Kan ter içinde yemek yeniliyor. 9-10 saat ocakbaşındayım. Hem içeri sıcaklığı, hem dışarı sıcaklığı vücut artık alıştı. 55-60 dereceye kadar alışmış artık" dedi.

"Dışarı şu an 40-45 derece arası, buranın bir 10-15 artısı var. 55'leri buluyor"

Müşterilerden Abdullah Dilek, ciğerin ocakbaşında yenildiği zaman daha zevkli olduğunu dile getirdi. Anlamının orada olduğunu aktaran Dilek, "Ne kadar sıcak olursa olsun masada yemenin tadı ve burada yemenin tadı başka. O ayrı bir özelik. Dışarı şu an 40-45 derece arası, buranın bir 10-15 artısı var. 55'leri buluyor. Bu zevki burada yaşamak, sıcaklık hiç önemli olmuyor. Kan ter içerisinde ciğer yiyoruz, zevki her şeye değer" diye konuştu.

Müşterilerden Hüseyin Tektaş ise, "Diyarbakır sıcaklığı 50 derecede olsa, 60 derecede olsa vazgeçemeyeceğimiz tek şey var, o da ciğer" şeklinde konuştu.

İlayda Güzelses de, makyajına çok önem veren biri olduğunu kaydederek, "Ama bu sıcakta makyajım bozulsa da ciğer yemekten vazgeçmiyorum. Dışarı sıcak olsa da, burası sıcak olsa da maalesef vazgeçilmiyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR