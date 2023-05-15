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Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu

Yerel Haberler

Son seçim verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 72 oranla önde olduğu Diyarbakır'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde sandık görevlileri oy torbalarıyla uzun kuyruk oluşturdu.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Son seçim verilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 72 oranla önde olduğu Diyarbakır'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde sandık görevlileri oy torbalarıyla uzun kuyruk oluşturdu.

Oy verme işleminin sorunsuz bittiği Diyarbakır'da sandıklardaki oy sayımının ardından torbalara konan oyları Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek isteyen sandık görevlileri, polis eşliğinde YSK önünde uzun kuyruk oluşturdu. 3 bin 737 sandığın kurulduğu Diyarbakır'da son verilere göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayılan oyların yüzde 72'sini Kemal Kılıçdaroğlu alırken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 26 oldu.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Yerel Haberler

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