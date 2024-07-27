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Diyarbakır'da Yöresel Ayakkabı Ustaları Kayboluyor

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 51 yıldır yöresel ayakkabı üreticisi olan Askeri Varlı, mesleklerinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 51 yıldır yöresel ayakkabı üreticisi olan Askeri Varlı (58), neslinin son ustalarından olduğunu ve mesleklerinin kaybolacağını söylüyor.

Sur ilçesinde 51 yıldır yöresel ayakkabı üreticisi olan Askeri Varlı, 15 metrekarelik dükkanında işini yapmayı sürdürürken Diyarbakır'da son 6 ayakkabı ustası kaldığını ve mesleklerinin kaybolma tehlikesinin olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da eskiden yaklaşık 80 adet ayakkabı üretimi yapan işyerleri olduğunu ve git gide azaldıklarını söylen Varlı, "1973'ten beri bu mesleğin içindeyim. Yaklaşık 51 yıldır ayakkabı işini yapıyorum, 1988'den beridir de bu dükkanı işletiyorum. Ayakkabı işinde çalıştık, çabaladık. Yöresel ayakkabı, kişiye özel ayakkabı, deri ve köseli ayakkabı üretiyoruz. Neslimiz tükenmek üzere, sayılarımız çok azaldı. Diyarbakır'da eskiden 70-80 tane dükkan varken, bunun içinde 10-15 tane büyük atölye varken, şimdi sayımız 5-6 tane küçük çaplı dükkana düştü. Zamanla yok olacağız" dedi

Dükkanında kullanılan derilerin çoğu Gaziantep ve İstanbul'dan, kösele ise Denizli'den temin edildiğini kaydeden Varlı, "Yöresel ayakkabıları imal ediyoruz. Halk oyunları, Diyarbakır'a özgü ayakkabılar; tabiri caizse Çarşamba Yemenisi. Samsun tarafında yapılıyor. Aynısı bizde yapıyoruz. Belli bir mesai saatimiz yok. 08.00-08.30 gibi geliyoruz. Akşam 18.00-19.00'da kapatıp gidiyoruz. Günde ortalama iki, üç buçuk ayakkabı olursa üretiyoruz. Kişiye özel veya istek olursa mağazalar için toptan üretimde yapabiliyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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