Diyarbakır'da uçak seferlerine kar engeli

Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya düzenlenen uçak seferleri iptal edildi. Yaklaşık 16 uçuşun, pistlerin açılmasının ardından yapılması planlandığı bildirildi.

Kent geneli, yoğun kar yağışı etkisi altında girdi. Diyarbakır'dan planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri kar yağışıyla birlikte iptal edildi. Yaklaşık 16 uçuşun, pistlerin açılmasının ardından yapılması planlanıyor. Kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. - DİYARBAKIR

