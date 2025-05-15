Diyarbakır'da 'Uluslararası Aile Günü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Diyarbakır'da 'Uluslararası Aile Günü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında "Uluslararası Aile Günü" nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında "Uluslararası Aile Günü" nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü, Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden başlayıp Anıt Park'ta son buldu. Burada konuşan İl Müdürü Aydın Polat, bugün 81 ilde "Aile Yılı" çerçevesinde bir kortej yürüyüşü yapıldığını söyledi. Diyarbakır'da da eşzamanlı bir yürüyüş yaptıklarını belirten Polat, "Çok değerli kamu kurumlarımız, valimizin katılımlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bu yürüyüşü yaptık ve korteji sonlandırdık. Temel temamız şu, Birleşmiş Milletler 15 Mayıs'ı Aile Günü ilan etti. Sonrasında Cumhurbaşkanımız bir genelge ile 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi nedeniyle bu korteji düzenledik. Asıl amaç, küresel risklerden ailelerimizi korumak, ailenin önemini vurgulamak. Uyuşturucu, dijital bağımlılık vs. bu konulara dikkat çekmek için Aile Yılı çalışmalarımız ve etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Polat, ailenin temel değerler, kültür, milli değerlerin taşıyıcısı olduğunu söyleyerek, "Aile yapısı toplumun geleceği, bireylerin sağlıklı büyümesi için aileyi çok önemsiyoruz. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın Aileye ve Aile kurumuna verdiği önem vesilesiyle bu anlamda bütün illere talimatları doğrultusunda 81 ilde eşzamanlı kortej yürüyüşü yapmış bulunmaktayız.

Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun" ifadelerinde bulundu.

Yürüyüşe, İl Vali Yardımcısı, sivil toplum kuruluşları, gaziler, şehit aileleri, kurum personelleri ve aileler katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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