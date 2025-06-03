Diyarbakır'da Turizm Polisi Elektrikli Araçlarla Devriye Atacak

Diyarbakır'da Turizm Polisi Elektrikli Araçlarla Devriye Atacak
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Diyarbakır'da Turizm Polisi ekipleri, tarihi bölgelerde devriye görevlerini tahsis edilen elektrikli araçlarla yapmaya başladı. 71 farklı ülkeden gelen 151 bin turist için rehberlik hizmeti sunan ekipler, 17 personel ile güvenliği sağlamakta.

Diyarbakır'da Turizm Polisi, tahsis edilen araçlarla devriye atacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 yıl önce faaliyete geçen "Turizm Polisi" ekipleri, tarihi bölgede devriye görevlerini tahsis edilen elektrikli araçlarla yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 71 farklı ülkeden kente gelen 9 bin 250'si yabancı, toplamda 151 bin 114 turiste rehberlik hizmet verdi.

Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamaları, rehberlik hizmeti sunmaları için tarihi Sur ilçesindeki İç Kale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü, hanlar, kiliseler, camiler gibi tarihi dokuları ziyaret eden turistlerle ilgilenen 17 personel; Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde iletişim kurup yardımcı oluyor.

Ekiplerin bu hizmetine elektrikli 3 araç tahsis edilerek devriye görevine başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Yerel
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