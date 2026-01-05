Diyarbakır'da terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'da 18 yıl önce Pkk'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershanenin önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008'de Pkk'lı teröristlerce gerçekleştirilen, 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya için tören düzenlendi. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Kültür merkezindeki sahnede Türk bayrağı ile saldırıda yaşamını yitirenlerin karanfillerle süslenen fotoğrafları da yer aldı.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, dershanenin önündeki saldırıda şehit olan 7 kişiyi andıklarını, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın son 40 yıldır terör hadisesini yaşamış bir şehir olduğunu, 3 Ocak 2008'de dershanenin önünde yaşananların Diyarbakır halkının ve milletin hafızasında ayrı iz bıraktığını kaydetti.

Zorluoğlu, "Hayata hazırlanmak, ailesine ve milletine faydalı insanlar olabilmek için yola çıkan pırıl pırıl gençlerimiz, hayatlarının baharında geleceğe dair hayallerinin hiçbirini henüz gerçekleştiremeden PKK terör örgütünün bombalı saldırısında şehit oldular. Bu olay hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de öyle bir nefretle karşılandı ki bu olayı gerçekleştiren terör örgütü dahi bu sorumluluğu uzun süre üzerine almadı. Bugün burada evlat acısını yüreğinde taşıyan tüm ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. O vahim saldırıda evlatlarını kaybeden tüm annelere, babalara, ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, milletimiz ve Diyarbakır halkı, bu acıyı paylaşmakta ve sahiplenmektedir. 40 yılı aşkın süredir devam eden terör eylemlerinden en çok terör baronları, kandan beslenenler, Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, bölgesinde ve dünyada güçlü, müreffeh bir ülke olmasını istemeyenler kazandı. 40 yılda 50 binden fazla insanımız şehit oldu, binlerce gazimiz var. Ayrıca milletimizin refahı için harcayabileceğimiz en az 2 trilyon dolarlık bir kaynak da maalesef bu terörle mücadelede adeta heba oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Şehitleri unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da bugün anmak için bir araya geldikleri şehit olan canları bir saniye bile unutmadıklarını dile getirdi. Eronat, "Adı ister PKK, ister DEAŞ, ister YPG olsun, hiç fark etmez, emperyalist güçlerin maşası durumundaki bu örgütler, yine bu emperyalist güçlerin böl ve yut politikalarına hizmet vermektedirler. Bu bölgede petrol, enerji, tarım olduğu sürece de bu nifak, bu çomak sokmalar devam edecektir. Önemli olan bizim aklımızı kullanıp bu tuzaklara düşmememiz ve bu oyunları bozmamızdır" diye konuştu.

Anma programına, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kaymakamlar, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - DİYARBAKIR