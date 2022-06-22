Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı - Haberler

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Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Murat Başal - Yerel
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Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır'da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine teslim edilmiş olan bir adet tilki yavrusu tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. Yavru tilki, doğaya bırakıldıktan sonra hızlıca alandan uzaklaşarak gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Yerel Haberler

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