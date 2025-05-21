Diyarbakır'da Tarlada Kurt Görüntülendi

Diyarbakır'da Tarlada Kurt Görüntülendi
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Çınar ilçesinde Okan Boylu, tarlada karşılaştığı kurtu cep telefonuyla görüntüledi. İlk başta tilkiye benzettiği hayvanın kurt olduğunu aile büyükleriyle izledikten sonra anladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada kurt gören vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

İlçenin Şükürlü köyünde Okan Boylu isimli vatandaş, tarlada aniden ortaya çıkan kurtla göz göze geldi. Boylu, bir süre göz göze kaldığı kurdu, cep telefonuyla görüntüledi. Boylu, gördüğü hayvanı ilk önce tilkiye benzettiğini, daha sonra görüntüyü aile büyüklerine izletince kurt olduğunu öğrendiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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