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Diyarbakır'da Tarımsal Destekleme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025-2027 yıllarında yapılacak tarımsal desteklemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda tarımsal üretimde verim ve kalite artırımı için yeni destekleme modeli ve planlamaların önemi vurgulandı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2025-2027 yıllarında yapılacak hayvansal üretim desteklemeleri, su ürünleri desteklemeleri, bitkisel üretime yönelik desteklemeler ve diğer bazı destekler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar başkanlığında; müdür yardımcıları, il tarım ve orman müdürlüğünden ilgili şube müdürleri, il, ilçe ziraat odaları başkanları, Diyarbakır ziraat odaları il koordinatörü, Diyarbakır pamuk üreticileri birliği

başkanı, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı, Diyarbakır süt üreticileri birliği başkanı, arıcılar birliği başkanı, bal üreticileri birliği başkanı, kırmızı et üreticileri birliği başkanı, çınar süt üreticileri birliği başkanı, ziraat mühendisleri odası ile veteriner hekimler odası başkanının katılımıyla; 2025-2027 yıllarında yapılacak hayvansal üretim desteklemeleri, su ürünleri desteklemeleri, bitkisel üretime yönelik desteklemeler ve diğer bazı destekler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda tarımsal üretimde yeni destekleme modeli ile tarımsal üretimin planlamasının verim ve kalitenin artırmasındaki rolü,

ülke ekonomisindeki önemi vurgulandı. Desteklemeler hakkında detaylı sunumlar yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yeni destekleme modeli ve tarımsal üretimin planlamasıyla ilgili bağlı bulundukları birlik üyelerine bilgilendirme yapılması hususunun önemli olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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