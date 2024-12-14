Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası Aileler Arasında Barış Sağlandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken, kanaat önderlerinin çabalarıyla husumet barışla sonuçlandı. Aileler, camide düzenlenen barış töreninde el sıkışarak anlaşma sağladı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüyle başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.
29 Mayıs 2023'te Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bir paçacıda Öner ve Ekinci aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Öner (27) hayatını kaybetmişti. Taraflar arasındaki husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.
Taraflar, barış heyetinin aracılığıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Abdurahman Enç Camii'nde Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra el sıkışarak husumete son verdi. - DİYARBAKIR