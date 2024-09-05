Diyarbakır'da Sıcaktan Bunalan Mandalar Gölette Serinliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan mandalar, soluğu gölette alarak serinliyor.

Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar ulaşınca insanlar kadar hayvanlar da durumdan etkileniyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde besici Hayvan Tek'in mandaları ise öğlen saatlerinden itibaren soluğu gölette alıp saat 15.00'ten sonra çıkarak tekrar otlatmaya götürülüyor.

Hüseyin Tek, ailelerinde hayvancılıkla uğraşmanın babadan gelme olduğunu belirterek 100 senedir sürdüğünü söyledi. Kendisinin ise 7 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Tek; simental inekleri içeride beslediğini, mandaları ise genellikle yazın bıraktıklarını aktararak, "23 adet mandamız var. Bu şekil geçimimizi sağlıyoruz. Yaz sıcağından dolayı hayvanlar serinlemek için suya giriyorlar. 45 dereceyi buluyor, belki daha fazladır. Şu anda gölette dinlenmedeler. Saat 15.30'dan sonra yavaş yavaş acıkmaya başlıyorlar. Onları yine otlatmaya götüreceğim. Şu anda serinleme seansı var. Biz de dinleniyoruz. İlkbahardan sonra yaza doğru suya girmeye başlıyorlar. Kendileri istiyor" dedi. - DİYARBAKIR