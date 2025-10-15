Haberler

Diyarbakır'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Haber : İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halindeki bir araç, alev alarak yanmaya başladı. Araç alev topuna dönerken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü, aracı vatandaşların zarar görmeyeceği noktaya çektikten sonra kendisini dışarı attı. Araç bir anda alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç sürücüsü yara almadan kurtulurken araç kullanılmaz hale geldi. Çevrede olayı gören vatandaşlar araç sürücüsünün kendi aracını bilerek yaktığını iddia ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
