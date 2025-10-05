Haberler

Diyarbakır'da Serin Havalarda Anzele Parkı'na Çocuk Akını

Diyarbakır'da Serin Havalarda Anzele Parkı'na Çocuk Akını
Ekim ayı ile birlikte sıcaklıkların düşmesine rağmen Diyarbakır'daki Anzele parkındaki havuz, çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çocuklar, serin havaya rağmen suya girmeye ve eğlenmeye geliyor.

Diyarbakır'da ekim ayı ile birlikte sıcaklıklar 28 dereceye kadar düştü. Çocuklar havaların serinlemesine rağmen kentin simgeleri haline gelen Anzele parkındaki havuza akın ediyor.

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı. Serin havaya rağmen süs havuzlarında eğlenen çocukların en çok tercih etti yer, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele havuzu. Anzele parkındaki suya giren çocuklardan İbrahim Karakuş, havaların öğle saatlerinde sıcak olmasından dolayı Anzele havuzuna geldiklerini söyledi.

Baran Yorgun da havaların halen sıcak olduğunu söyledi. Yorgun, "Bugün de geldik ama artık gelmeyeceğiz. Havalar artık soğuyacak. Önümüzdeki yaz gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Yiğit Solmuş ise annesinden izin alarak geldiğini, arkadaşları ile eğlendiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

